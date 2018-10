تركيا تؤكد ضرورة وجود دولة إسلامية دائمة العضوية في مجلس الأمن

المتوسط:

شدد رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، على ضرورة وجود دولة إسلامية دائمة العضوية داخل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأوضح يلدريم، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في افتتاح أعمال “المنتدى الفكري” الذي تنظمه القناة التركية الرسمية الناطقة بالإنجليزية “تي آر تي وورد” في مدينة إسطنبول، أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يساوي 194 بلدا، فيما أشار إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تضم 57 دولة.

وشدد يلدريم، وهو رئيس الوزراء التركي السابق، على أن هذا الرقم لا يمكن الاستهانة به، مضيفا أنه “من الضروري وجود دولة إسلامية دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي”.

وبين رئيس البرلمان التركي في هذا السياق أن دولة واحدة من كل أربع أعضاء في الأمم المتحدة فيها أغلبية مسلمة.

ولفت إلى أن حق النقض (الفيتو) منح للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي عقب الحرب العالمية الثانية، بهدف الحيلولة دون نشوب حروب جديدة، وتحقيق الاستقرار العالمي، وأردف في هذا السياق قائلا: “لكن اليوم نجد أن الفيتو ابتعد عن أهدافه، بل أصبح أداة لنشوب الحروب”.

ويضم مجلس الأمن الدولي، الذي عقد أول اجتماع له في 17 يناير 1946، 5 دول دائمة العضوية تتمتع بحق النقض (الفيتو)، وهي روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة إلى 10 دول أعضاء غير دائمين، وتمثل 5 دول منها آسيا وإفريقيا، واثنتان أوروبا الغربية، واثنتان أمريكا اللاتينية وواحدة أوروبا الشرقية.

ودعت تركيا في الفترة الأخيرة بإصرار إلى إجراء إصلاحات في مجلس الأمن، الذي يعتبر المنصة الأساسية لمناقشة وحل الأزمات الدولية والإقليمية والداخلية التي تهدد السلام والاستقرار في العالم، ووصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حقيقة عدم وجود أي دولة إسلامية ممثلة في المجلس بـ”الظلم”.

