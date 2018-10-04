بريطانيا: المخابرات العسكرية الروسية وراء سلسلة هجمات إلكترونية بالعالم

اتهمت بريطانيا المخابرات العسكرية الروسية اليوم الخميس بأنها وراء مجموعة من الهجمات الإلكترونية الغرض منها تقويض الديمقراطيات الغربية من خلال نشر حالة من التشوش في كل شيء بدءا بالرياضة والنقل وانتهاء بانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ووصف تقييم بريطاني استند إلى عمل المركز الوطني للأمن الإلكتروني المخابرات العسكرية الروسية بأنها معتد إلكتروني خبيث استخدم شبكة من المتسللين لبث الفرقة في أنحاء العالم.

وقالت بريطانيا إنه من شبه المؤكد أن المخابرات العسكرية الروسية كانت وراء هجمات (باد رابيت) الإلكترونية وتلك التي تعرضت لها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عام 2017 وكذلك اختراق مواقع اللجنة الوطنية الديمقراطية الأمريكية في 2016 وسرقة رسائل بالبريد الإلكتروني من محطة تلفزيون مقرها بريطانيا في 2015.

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