ليفربول يسقط أمام نابولي في دوري الأبطال.. وصلاح حاضر غائب

حقق فريق نابولي الإيطالي فوزًا قاتلا على ليفربول الإنجليزي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب سان باولو ضمن مناسفات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد أن أرسل كاليخون كرة عرضية من الجهة اليمنى، استقبلها لورنزو إنسيني وأسكنها شباك أليسون حارس مرمى ليفربول.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيًا وحتى النهاية ولم يظهر بالمستوى المنتظر منه ومعه الثنائي ساديو ماني وربيرتو فيرمينو وقد ليفربول واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم حيث ظهر عدم التفاهم بين جميع الخطوط في الوقت الذي استطاع فيه فريق نابولي الضغط وصناعة العديد من الفرص وتسببت العارضة وتسرع لاعبيه في حرمان الفريق من فوز كبير.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نابولي إلى 4 نقاط يتصدر بهم جدول المجموعة الثالثة بينما تجمد رصد ليفربول عند 3 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة بالتساوي مع باريس سان جيرمان الذي يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير على ريد ستار الصربي صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة، بنصف دستة أهداف مقابل هدف.

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