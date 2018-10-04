دوري الأبطال.. أتليتكو يعبر بروج ودورتموند يكتسح موناكو

كتب: علي الزيني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، فوزًا ثمينًا على نظيره كلوب بروج البلجيكي، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأربعاء على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

انطوان جريزمان سجل هدف التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 28، بتسديدة صاروخية، وأدرك أرنوت جروينفيلد هدف التعادل لفريق بروج، وفي الدقيقة 67 عاد جريزمان ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه، واختتم خورخي ميروديو كوكي ثلاثية الأتليتي في الدقيقة 90.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن جريزمان منذ موسم 2016-2017 شارك في 14 هدفًا في دوري الأبطال (سجل 10، وصنع 5)، أكثر من أي لاعب آخر في أتلتيكو مدريد بـ9 أهداف على الأقل.

الفوز رفع رصيد أتليتكو مدريد إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف المتصدر بوروسيا دورتموند، بينما توقف رصيد كلوب بروج بدون نقاط في المركز الثالث، وجاء في المركز الرابع والأخير موناكو الفرنسي.

وفي المجموعة ذاتها، على ملعب سيغنال ايدونا بارك، اكتسح فريق بورسيا دورتموند الألماني نظيره موناكو الفرنسي، بثلاثية نظيفة، افتتح جاكوب برون لارسن التسجيل لدورتموند في الدقيقة 51، وأضاف الإسباني باكو ألكاسير الهدف الثاني في الدقيقة 72، معوضًا ركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 69، فيما أحرز ماركو رويس الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وواصل دورتموند بهذا الفوز نتائجه الجيدة في الموسم الحالي على المستويين المحلي والقاري، خاصة أنه جاء بعد تربعه على صدارة الدوري الألماني (بوندسليجا) مؤخرا، فيما تأتي تلك الخسارة لتعمق من جراح موناكو، الذي يعاني من النتائج المهتزة أيضًا في الدور الفرنسي، حيث يحتل المركز الثالث من القاع.

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