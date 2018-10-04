النتائج النهائية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد

ايوان ليبيا – وكالات

صرح عضو اللجنة الفرعية لانتخابات بني وليد “جمعة سعيد”، أن اللجنة اعتمدت النتائج النهائية لانتخابات المجلس المحلي بعد التأكد من سلامة السجل الانتخابي للمصوتين.

وأوضح سعيد أن إعادة فتح سجل الناخبين جاء بعد الطعون المقدمة من المرشحين للمجلس البلدي، مؤكدا أن اللجنة رفضت الطعون بعد التأكد من سلامة عملية الاقتراع كما أن أن عملية إعادة فتح السجلات تمت بحضور المرشحين والمراقبين ببلدية طرابلس.

و اكد سعيد على أن اللجنة لم تسجل أي عملية تزوير أثرت على نتائج العملية الانتخابية.

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