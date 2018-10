أمريكا تصف تسليم منظومة أس 300 لسوريا بـ «التصعيد الخطير»

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية تسليم موسكو أنظمة “أس 300” للدفاع الجوي الروسية لسوريا تصعيدا خطيراً متمنية لو لم يحدث.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت خلال مؤتمر صحفي لها: “لم أطلع على هذا النبأ، وليس بوسعي التأكيد ما إذا كان صحيحاً، وآمل بأنهم لم يقوموا بذلك، لأنه من شأنه أن يكون نوعا من تصعيد خطير، نظرا للقضايا القائمة في سوريا”.

هذا وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد أكد خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي، أن روسيا قد سلمت لسوريا أنظمة “أس 300” للدفاع الجوي، كما أكد شويغو أنه تم إتمام توريد الأنظمة قبل يوم، وحصلت سوريا على ما مجموعه 49 قطعة معدات، بما في ذلك 4 منصات لإطلاق الصواريخ.

