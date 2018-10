السعودية تتجسس على معارضيها بمساعدة إسرائيل!!

كشف موقع «تايمز أوف إسرائيل» أن السلطات السعودية استخدمت تكنولوجيا قرصنة إسرائيلية للتجسس على أحد النشطاء والمعارضين السياسيين في الخارج.

وقال الموقع الإسرائيلي أن مجموعة «إن إس أو» ومقرها مدينة هرتسليا طورت برنامج بيغاسوس الخاص بالتجسس والمثير للجدل، مشيراً إلى أن هذا البرنامج التجسسي يحول الهواتف الذكية إلى أجهزة تنصت.

كما نقل الموقع عن شركة «سيتيزن لاب» ومقرها تورينتو الكندية قولها إنها على ثقة كاملة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في التجسس على عمر عبد العزيز وهو معارض سعودي يبلغ 27 عاما، وطلب اللجوء في كندا.

