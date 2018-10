الرئيس التاسع للعراق «برهم صالح» تحت المجهر

وقع الاختيار في مجلس النواب العراقي على مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية بعد حصوله على أغلبية أصوات أعضاء المجلس.

حيث ولد برهم أحمد صالح في مدينة السليمانية الواقعة في إقليم كردستان العراق سنة 1960، وفي نهاية العام 1976 التحق بصفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ومنذ بداية الثمانينات أصبح عضواً في “تنظيمات أوروبا للاتحاد الوطني الكردستاني” ومسؤولاً عن العلاقات الخارجية للاتحاد في العاصمة البريطانية لندن.

تحصل صالح على البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1983 من جامعة كارديف في بريطانيا، وحصل على شهادة الدكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الكومبيوتر في مجال الهندسة عام 1987 من جامعة ليفربول، وفي العام 1992 أصبح ممثلاً لأول حكومة في إقليم كردستان العراق التي تمخضت عن أول انتخابات برلمانية في الإقليم ومسؤولا للعلاقات الخارجية في العاصمة الأمريكية، واشنطن.

تولى برهم منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق للفترة من يناير 2001 وحتى منتصف العام 2004 بتكليف من قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعد سقوط نظام صدام حسين في 2003 أصبح نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة في النصف الثاني من العام 2004 ووزيراً للتخطيط في الحكومة الانتقالية في العام 2005 ونائباً لرئيس الوزراء في الحكومة العراقية المنتخبة (حكومة نوري المالكي) وتولى الملف الاقتصادي على رأس اللجنة الاقتصادية.

في عام 2007 أسس الجامعة الأمريكية في مدينة السليمانية العراقية ويشغل منصب رئيس مجلس أمنائها.

اختاره الثلاثاء 2 أكتوبر مجلس النواب العراقي رئيساً جديداً للبلاد، بحصوله على دعم 219 نائباً من أعضاء المجلس، خلفاً للرئيس فؤاد معصوم.

