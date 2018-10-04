تفتيش السفن المشتبهة في تهريب المهاجرين

ايوان ليبيا – وكالات

جدّد مجلس الأمن الدولي لمدّة عام تفويضه لأعضاء الأمم المتحدة لتفتيش سفن مشتبه في قيامها بتهريب مهاجرين بين إفريقيا وأوروبا قبالة ليبيا، بعد مفاوضات صعبة مع الولايات المتحدة، بحسب دبلوماسيين.

وكانت المملكة المتحدة اقترحت مشروع القرار الذي وافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، بحسب «فرانس برس».

ووفقًا لدبلوماسيين، كانت المفاوضات أدت إلى خلافات مع الولايات المتحدة التي أرادت أن تُزيل من مشروع القرار فقرات تفصيليّة اعتُبِرت متساهلة جدًا حيال عمليات الهجرة.

واقتصر نصّ القرار في النهاية على تذكيرات بقرارات سابقة، فهو «يُدين كلّ أعمال تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وهي عمليات تُضعِف بشكل إضافي الاستقرار في ليبيا وتُعرّض للخطر حياة مئات آلاف الأشخاص».

تشكّل ليبيا وجهة ومعبرًا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية.

ويُلاقي مئات المهاجرين حتفهم سنوياً عند محاولتهم عبور المتوسط في ظروف محفوفة بالمخاطر انطلاقا من السواحل الليبية، مستغلّين حالة انعدام الاستقرار لتي تعيشها ليبيا.

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