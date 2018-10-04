سرقة معدات محطة كهرباء سرت

ايوان ليبيا – وكالات

تعرضت محطة كهرباء طلائع النصر الجهد المتوسط 1130 الواقعة في المنطقة السكنية الثانية في سرت بعد تجهيزها بالمعدات للسرقة والعبث من قبل مجهولين.

وقال رئيس لجنة الأزمة في إدارة الشركة العامة للكهرباء سرت، فتحي قرقوم، إن خارجين عن القانون قاموا بتحطيم وسرقة المحطة وعبثوا بمحتوياتها التي زوّدت بها مؤخرا.

وأكد “قرقوم”، في تصريحات متلفزة، أن من يقوم بهذه الأفعال الإجرامية لا يقدر المسئولية ويجب التصدي له من جميع الجهات الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه المحطة دُمّرت في 2011، وتمت صيانة المبنى وتجهيزه.

وتابع: “وفي بداية 2018 تم تجهيزها بالمعدات وبمحول بانتظار شحنها لتدخل إلى الشبكة لتخفيف الأحمال في المنطقة، لكن العبث والإهمال طالها”، داعيًا جميع الجهات للتعاون لحماية محطات الكهرباء.

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