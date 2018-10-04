نجم برشلونة: جائزة الأفضل كذبة.. وميسي يأكل على طاولة منفصلة

استنكر جوردي ألبا، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عدم حصول زميله بالفريق ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني، على جائزة الأفضل في العالم، من قبل الفيفا، والتي توج بها الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، بعد أن كسر احتكار ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، للجائزة، وانتزع عرش الأفضل للمرة الأولى في مسيرته الكروية، وذلك بعد تقاسم الثنائي (رونالدو وميسي) العرش العالمي على مدار العقد الأخير، برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

ومنذ تتويج البرازيلي كاكا بالجائزة في 2007، لم يستطع أي لاعب في العالم كسر هيمنة ميسي ورونالدو على هذه الجائزة حتى أحكم مودريتش قبضته عليها، كما خلت القائمة النهائية للمرشحين للجائزة، من اسم ميسي للمرة الأولى، منذ تواجده في هذه القائمة النهائية عام 2007، حيث تواجد في القائمة على مدار 11 نسخة متتالية.

وتفوق مودريتش على منافسيه محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي وكريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، وجاء مودريتش في المركز الأول، بنسبة (29.05%)، وحل في الوصافة كريستيانو، بنسبة (19.08%)، وثالثًا جاء صلاح (11.23%)، وفي المركز الرابع، جاء كيليان مبابي بنسبة (10.52%)، وخلفه ليونيل ميسي (9.81%)، ثم أنطوان جريزمان (6.69%)، فيما حل سابعًا إيدين هازارد (5.65%)، يليه كيفن دي بروين (3.54%)، ثم فاران (3.45%)، وعاشرًا هاري كين (0.98%).

وقال جوردي ألبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، عقب فوز البارسا على توتنهام (4-2)، أمس الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا: "جائزة الأفضل كذبة، مودريتش لاعب عظيم، وأحد أفضل اللاعبين في العالم.. لكن ميسي يأكل على طاولة منفصلة، ويلعب بمستوى آخر، ولقد أثبت (ميسي) مرة أخرى، أنه الأفضل في العالم".

وعن إمكانية استدعائه من قبل مدرب المنتخب الإسباني، لويس إنريكي، في الفترة المقبلة، قال جوردي ألبا: "وجودي في المنتخب لا يعتمد علي أنا.. لكنني أتمنى أن أكون موجودًا".

وحول الانتصار على توتنهام، قال جوردي ألبا: "إذا لعبنا دائمًا مثلما لعبنا اليوم، فسنفوز بكل المسابقات في جميع المواسم، إذا قمنا بالأمور بشكل صحيح وعملنا كفريق، سيكون من الصعب الفوز علينا".

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