لماذا تطالب جماهير ليفربول ببيع محمد صلاح؟

فشل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، في وضع بصمته أمام نابولي، في المباراة التي خسرها الفريق الإنجليزي، بهدف نظيف، على استاد سان باولو، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وشهد اللقاء فشل الريدز في تسديد أي كرة بين الخشبات الثلاث، في مباراة بدوري الأبطال، للمرة الأولى منذ فبراير 2006، بعد الهزيمة أمام بنفيكا 1-0، وذلك حسبما أفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، ليرتفع رصيد نابولي إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 3 نقاط بالتساوي مع باريس سان جيرمان في المركزين الثاني والثالث.

صلاح سجل 44 هدفًا مع ليفربول في موسمه الأول، وكانت جماهير الريدز تأمل أن ترى جهدا مماثلًا من اللاعب، رغم أنها لم تكن تتوقع من صلاح تكرار نفس أرقام الموسم الماضي، إلا أن الفرعون المصري يعاني من تراجع واضح في مستواه في الفترة الأخيرة، وصيام عن التسجيل يضعه في دائرة الانتقادات.

وتقول صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إن صلاح يبدو أنه غير مكترث، فعلى الرغم من تسجيله لثلاثة أهداف مع الفريق حتى الآن، فإنه أضاع فرصًا لا حصر لها، واتهم بأنه أناني، وأوضحت الصحيفة أن جماهير الريدز باتت تطالب ببيع اللاعب المصري، بعد انخفاض مستواه مع انطلاق الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

وقال أحد جماهير الريدز في حسابه بتويتر: "بيعوا صلاح" وأضاف آخر: "بيعوا هذه النسخة من صلاح أرجوكم" أما مشجع ثالث فقال: "ليفربول يجب أن يبيع صلاح".

وقال مشجع آخر: "المشكلة ليست في عدم تسجيل الأهداف، لكن موقفه وأدائه"، وأضاف آخر: "بصفتي من مشجعي ليفربول كنت سأبيع صلاح بدون تردد ولو للحظة واحدة".

من جانبه كتب شخص آخر: "نحن بحاجة لبيع محمد صلاح، نحصل منه على 50 أو 60 مليون ونحصل على لاعب آخر جيد".

ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقا لتقارير سابقة فقد حدد ليفربول، قيمة صلاح بأكثر من 142 مليون إسترليني، وهو المبلغ الذي حصل عليه النادي عند بيع البرازيلي فيليب كوتينيو، إلى برشلونة الإسباني، مضيفة أنه بالوضع الحالي للاعب المصري فإن قيمته انخفضت عن ذلك المبلغ.

وفي الوقت الذي يتعرض فيه محمد صلاح، لحملة انتقادات واسعة بدعوى تراجع مستواه في المباريات الأخيرة إلا أن هذا الأمر لم يشغل بال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي على الإطلاق والذي فاجأ صلاح بطلب الحصول على على قميصه عقب نهاية المباراة.

عدسات الكاميرات التقطت المدرب الإيطالي المخضرم والحاصل على بطولتي دوري أبطال أوروبا مع ميلان وريال مدريد لحظة توجهه إلى صلاح عقب نهاية المباراة ودخل في حوار جانبي معه لبعض الوقت قبل أن يطلب أنشيلوتي قميص الفرعون المصري، وهو ما رحب به نجم صلاح ومنحه القميص.

وكسر نابولي صمود الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، بعد أن تفوق على فريقه بنتيجة 1-0، حيث ذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن هزيمة ليفربول أمام نابولي، تعد الأولى في دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال تحت قيادة كلوب.

وقاد كلوب فريق ليفربول في 8 مباريات بدور المجموعات في دوري الأبطال، حيث تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل 3 مرات، قبل أن يسقط للمرة الأولى أمام نابولي.

من جانبه أشاد أنشيلوتي، بأداء لاعبيه خلال مباراة ليفربول، حيث قال في تصريحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا: "الفريق أدى بشكل جيد طوال المباراة، لم نفقد أبدًا السيطرة، وكنا في كامل تركيزنا دائمًا، وفوق كل ذلك، لم نسمح لليفربول بتشكيل خطورة".

وأضاف أنشيلوتي: "كان لدينا العديد من الفرص للتسجيل مبكرًا، لكن أعتقد أننا تمكنا من التسجيل في الوقت المناسب، إذا سجل درايس ميرتينز هدفًا في وقت مبكر قليلاً، كان من الممكن أن نعاني في باقي الوقت، ودافعنا بطريقة 4-4-2، مثل العديد من المرات، ما تغير هو البناء من الخلف، لقد وضعت ماكسيموفيتش، لتجنب الضغط العالي لمهاجمي ليفربول".

وواصل كارلو: "ماريو روي كان يمتلك حرية قليلاً وتقدمه تسبب في مشكلات لفريق ليفربول، والهدف إنها اللعبة التي كنت أتوقعها وأقوم بها دائمًا، أرى الجودة التي يمتلكها هذا الفريق، لكن مع بعض التوتر، لم نستطع التعبير عن أنفسنا بالطريقة التي نريدها، وأتمنى أن يكون هذا الفوز بداية بناء الثقة ويجعلنا نلعب بمزيد من الحرية".

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