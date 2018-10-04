يوروبا ليج| مهمة سهلة للإنجليز.. والإسبان في روسيا

وسط مخاوف أمنية قد تحرم الفريق من نجمه الأرميني الشهير هنريك ميختاريان، يحل نادي أرسنال الإنجليزي ضيفا على كاراباكا أجدام، بطل أذربيجان، اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، حيث يتطلع لتحقيق الفوز الثامن على التوالي في مبارياته الرسمية هذا الموسم، عندما يقطع أطول رحلة في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأوروبية حيث يسافر الفريق لمسافة 4600 كيلومتر إلى باكو، عاصمة أذربيجان لمواجهة كاراباكا أجدام، وتزيد هذه المسافة قليلا على تلك التي سيقطعها إشبيلية الإسباني إلى كراسنودار في روسيا، لخوض مباراته ضمن الجولة ذاتها.

ولكن ما يعقد الأمور نسبيا بالنسبة لأرسنال أنه قد يفتقد جهود لاعبه الأرميني ميختاريان بسبب استمرار التوتر بين بلده وأذربيجان، حيث سبق لميختاريان أن غاب عن مباراة لفريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في أذربيجان، عام 2015، وقال متحدث عن النادي اللندني: "أمن وتأمين لاعبينا وطاقمنا التدريبي يأتي دائما في مقدمة الأولويات".

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الخامسة التي يتصدرها أرسنال وسبورتينج لشبونة البرتغالي بثلاث نقاط لكل منهما، يلتقي فورسكلا بولتافا الأوكراني، مع سبورتنج لشبونة.

ويسعى تشيلسي الإنجليزي إلى الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي عندما يستضيف مول فيدي المجري على ستامفورد بريدج، ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة، وتشهد المجموعة أيضا مواجهة متكافئة بين باتي بوريسوف البيلاروسي، وباوك اليوناني.

ويحل إشبيلية (الفائز بلقب الدوري الأوروبي 5 مرات سابقة) وفياريال الإسبانيان، ضيفين على كراسنودار وسبارتاك موسكو الروسيين على الترتيب، فيما يفتقد ميلان الإيطالي أبرز مهاجميه خلال المواجهة مع أولمبياكوس اليوناني.

واعترف أندري سيلفا، مهاجم إشبيلية، الذي يتصدر قائمة هدافي الفريق في الموسم الحالي، بأن بدايته مع الفريق جاءت أفضل مما توقعه، قائلا: "لم أتوقع على الإطلاق أن أسجل سبعة أهداف في بداية موسمي الأول مع الفريق".

ويسافر فياريال أيضا إلى روسيا للقاء سبارتاك موسكو ضمن المجموعة السابعة، علما بأنه لم يحقق الفوز في أي من المباريات الثلاث التي خاضها في روسيا سابقا، ولا يعاني فياريال من أي إصابات في صفوفه قبل مباراة اليوم، وهو ما يطمئن مدربه خافيير كاييخا، وفي المباراة الثانية يلتقي جلاسكو رينجرز الإسكتلندي، مع رابيد فيينا النمساوي.

كما يستضيف ريال بيتيس الإسباني، فريق ديديلاندجي من لوكسمبورج، ضمن منافسات المجموعة السادسة التي يلتقي فيها أيضا ميلان الإيطالي مع أولمبياكوس اليوناني.

ويتطلع ميلان إلى تعزيز صدارته للمجموعة السادسة، لكنه سيفتقد في مباراة اليوم جهود مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين ما يمنح زميله الشاب باترك كوتروني الفرصة لبدء المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للفريق.

ورغم خسارته أمام روما في ديربي العاصمة الإيطالية، نال لاتسيو دفعة معنوية قبل السفر إلى ألمانيا لمواجهة إنتراخت فرانكفورت، في المجموعة الثامنة، حيث مدد النجم الكبير سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش عقده مع الفريق.

وقدم إنتراخت واحدا من أفضل العروض في الجولة الأولى من البطولة عندما تغلب (2-1)، على مارسيليا الفرنسي الذي يحل ضيفا على أبولون القبرصي في المباراة الثانية بالمجموعة.

ويحاول لايبزج الألماني تضميد جراحه بعدما افتتح مسيرته في المجموعة الثانية بالهزيمة أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي يحظى بدعم نفس الشركة التي ترعى لايبزج، ويحل لايبزج ضيفا على روزنبرج النرويجي، فيما يلتقي سالزبورج مع سلتيك الإسكتلندي.

وفيما يلي أبرز مواجهات اليوم:

– باير ليفركوزن × آيك لارناكا

– روزنبورج × لايبزيج

– ريد بول سالزبورج × سيلتك

– بوردو × اف سي كوبنهاجن

– كارباكا اجدام × أرسنال

– ميلان × أوليمبياكوس

– إنتراخت فرانكفورت × لاتسيو

– تشيلسي × مول فيدي

– سبارتاك موسكو × فياريال

– كراسنودار × إشبيلية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا