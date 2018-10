ميركل: إقامة دولتين يضمن حل القضية الفلسطينية

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، أن ألمانيا تعتقد أن إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة يهودية لإسرائيل هو “الحل الصحيح“.

وأعربت ميركل – التى تقوم بزيارة إلى إسرائيل تستغرق يوما واحدا – عن التزام ألمانيا العميق بمصالح إسرائيل، وذلك خلال لقاء جمع بينها وبين الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين.

من جانبه، حث ريفلين – حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية – المستشارة الألمانية على الانضمام إلى الولايات المتحدة فى فرض عقوبات على إيران لضمان “الاستقرار” العالمي.، داعيا برلين إلى التوقف عن البحث عن سبل لتخفيف العقوبات، والتوقف عن البحث عن سبل للإبقاء على الاتفاق النووى مع إيران.

وفى تصريحاتها بعد ذلك، تجاوزت ميركل خلافات ألمانيا مع إسرائيل فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وقالت إنه سيكون على البلدين الحليفين مواصلة الحوار حول المسألة

