أردوغان: تركيا لن تغادر سوريا قبل إجراء الانتخابات

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إن تركيا لن تغادر سوريا قبل أن يجرى الشعب السورى انتخابات.

وقال أردوغان أمام منتدى فى إسطنبول “عندما يجرى الشعب السورى انتخابات، سنترك سوريا لأصحابها بعد أن يجروا انتخاباتهم”.

واتفق أردوغان مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الشهر الماضى على إقامة منطقة منزوعة السلاح بين مقاتلى المعارضة والحكومة فى شمال سوريا. ولتركيا وجود فى منطقة عفرين فى شمال غرب سوريا وإلى الشرق منها حول جرابلس.

