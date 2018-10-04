روسيا تنفى اتهامات الهجوم الإلكتروني: “مزاعم سخيفة”

وأكدت الخارجية في بيان أن ما حصل “عمل دعائي موجه ضد روسيا”، مضيفة أن “هذه الحملة المناهضة لروسيا وتضر بالعلاقات الثنائية”.

وقالت وزيرة الدفاع الهولندية، أنك بيليفلد، في وقت سابق الخميس، إن السلطات أحبطت في أبريل الماضي محاولة من عملاء للمخابرات الروسية لاختراق الموقع الإلكتروني لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وخلال مؤتمر صحفي في لاهاي، دعت بيليفلد روسيا للكف عن أنشطتها الإلكترونية التي تهدف إلى “تقويض” النظم الديمقراطية الغربية.

وردا على ذلك، نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى مصدر بوزارة الخارجية قوله، إن “المزاعم الهولندية سخيفة، وأن هذا الهجوم لم يحدث”.

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