تقسيم الثروات بين دول بحر قزوين.. آمال عريضة وواقع متحجر

قرابة ستين يومًا، مرت على توقيع اتفاقية بحر قزوين، في قمة أكتاو الكازاخية مطلع أغسطس الماضي، وقد خابت توقعات الجميع بأنه سيتم تفعيل الاتفاقية التي تحدد حصص كل دولة من الدول الخمس المطلة عليه كازاخستان وروسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان، من الثروات الطبيعية ومشروعات البنية التحتية.

حتى الآن لم يصدر قرار رسمي يكشف عن أمر جديد، اللهم إلا من بعض التحركات التي تأتي في إطار مفاوضات واتفاقات مبدئية.

وفود دبلوماسية ومفاوضات ماراثونية

وتؤكد التقارير أن وفودًا دبلوماسية وسياسية، تجوب العواصم الخمسة للدول المتشاطئة على بحر قزوين، لإنهاء فترة 22 عامًا من الجمود الذي ساد تعامل كل دولة مطلة على البحر، مع الثروات الطبيعية والنفط وصيد الأسماك، خصوصًا أنه لم يتم الاحتكام إلى قوانين الباحر الدولية، نظرًا لأن قزوين بحر ذو طبيعة خاصة فهو بحر مغلق وأكبر مسطح مائي فى العالم ليس له مخرج على البحار والمحيطات، ما جعل البعض يطلق عليه لقب "البحيرة الكبيرة"، وبالتالي يتم تقسيم ثرواته بنسب متساوية على الدول الخمسة.

بحر أم بحيرة؟

وعلى الرغم من أن اتفاقية أكتاو لم تتطرق صراحة وبشكل رسمي إلى تصنيفه، بحرًا أم بحيرة، إلا أن تصريحات المسئولين تحيل إلى هذا تصنيفه بحيرة، حتى إن الرئيس الإيراني حسن روحاني نفسه قال إثر توقيع الاتفاقية "بحر قزوين ملك فقط للدول المطلة عليه"، وهو الأمر الذي اعتبرته طهران مكسبًا كبيرًا خصوصًا باعتبارها دولة تملك خطا ساحليا قصيرا على قزوين، ومن ثمّ إذا اعتبر قزوين بحرا فإن إيران ستصبح الخاسر الأكبر.

قطع يد أمريكا

بعد آخر مهم كشفت عنه المباحثات الدائرة، لوضع الإطار القانوني لبحر قزوين، بتحريم أي أنشطة عسكرية أجنبية بحرية أو جوية في البحر أو شواطئه، مع تجنب آثار الحالات الطارئة الناتجة عن أنشطة عسكرية تقوم بها أي من الجيوش الخمسة، خصوصًا أن بعض الدول سمحت بتواجد عسكري غربي، وتم الاتفاق على إقامة مناورات حربية بعمق البحر وبالقرب من شواطئه، وذلك في إطار المساعي الأمريكية لقض مضاجع الدب الروسي، وإيجاد قدم بالمنطقة تسمح لواشنطن بالاستفادة من ذلك بتأمين إمدادات النفط في المستقبل، خصوصًا وأن قزوين يعوم على بحر من النفط، يعتبر هو الاحتياطي الأكبر بالعالم بعد نفط الخليج.

منطقة للسلام وحسن الجوار

ويرى خبراء أن المباحثات الدائرة بين الدول الخمسة، ارتكزت على رغبة كل منها في اتخاذ الاتفاقية كوسيلة لتحويل بحر قزوين، إلى منطقة للسلام وحسن الجوار والصداقة، نظرًا لأن الاتفاقية نظمت قضايا ترسيم الحدود بشكل دقيق وأنظمة الملاحة وصيد الأسماك، خصوصًا وأن البحر يتميز بغناه الكبير بالثروة النفطيّة والغاز الطبيعي أيضًا، مضيفين أنه من هنا فقد كان هذا البحر محلاً للنزاع الدائم بين الدول كلّها الّتي تسعى لتقاسمه، ففي هذا البحر حقل تنجيز النفطي في كازاخستان الّذي يعدّ الحقل الثاني من حيث المساحة على مستوى العالم، بعد حقل الغوار في السعودية، ويحتوي بحر قزوين على عدد ضخم من الجزر، وهي جزر غير مأهولة بالعمران في معظمها، أمّا بالنسبة لجزرها المأهولة بالعمران والسكّان فهناك جزيرة بولا وبيرالاهي ونارغين، أمّا جزيرة آشوراده فهي التي تتبع لمدينة كلستان الإيرانية.

اتفاق روسي أذربيجاني

بعض الدول قررت بالفعل البدء في الاستفادة من اتفاقية قمة أكتاو، حيث قررت روسيا وأذربيجان الدخول في مشروعات مشتركة في النفط والغاز المستخرج من البحر وعلى شواطئه، فضلا عن استثمارات أخرى في مجال النقل، ونقل البضائع، والبيئة، وبذلك تستكمل الدولتين مسيرة استثمارات روسية سابقة في باكو من شركة "روس نفط" بقيمة 4 مليارات دولار من خلال شركة "لوك أويل"، فضلا عن استثمارات "ترانس نفط" المتخصصة في نقل النفط، وإلى تؤمن عبورا مستقرا للنفط الأذربيجاني عبر خط أنابيب النفط "باكو – نوفوروسيسك".

ويؤكد ذلك أن الاتفاقية فتحت الباب أمام فرص جديدة للتعاون متبادل المنفعة بين الدول، حيث إنه من حق جميع الأطراف استخدام المساحة الرئيسية لسطح بحر قزوين، على أن تتقاسم باطن وعمق البحر بالاتفاق فيما بينها على المساحة التي تستخدمها كل دولة.

كما ستتم عمليات الشحن والصيد والبحث العلمي، ووضع خطوط الأنابيب الرئيسية لنقل النفط والغاز، وفقاً للقواعد المتفق عليها بين الأطراف عند تنفيذ مشاريع بحرية واسعة النطاق، بما يرفع من حجم التجارة بين الدول المتشاطئة، وتحول البحر إلى واحد من أكثر طرق النقل المتعدد الوسائط فعالية في منقطة أوراسيا.

الرئيس الكازاخي نورسلطان نزارباييف، كشف عن تفاصيل أخرى في الاتفاقية، عندما قال إنه قد تم تحديد المياه الإقليمية بعرض 15 ميل بحري، كما أن الحدود الخارجية لتلك المياه بمثابة حدود وطنية، كذلك هناك عشرة أميال ملاصقة كمناطق للصيد وسوف تتمتع كل دولة بحقوق حصرية للصيد فى هذه المناطق، أما خارج حدود منطقة الصيد سيكون هناك مسطح مائي مشترك.

وأضاف نزارباييف أنه ستكون هناك حرية ملاحة للسفن التى تحمل أعلام الدول المطلة على البحر خارج الحدود البحرية الوطنية لكل دولة، مضيفًا أن اتفاقية حرية العبور إلى البحار والمحيطات الأخرى تكتسب أهمية كبيرة، وسيكون لكل دولة الحق فى ممارسة حقوقها السيادية فى استخراج الموارد المعدنية فى القطاع الخاص بها من البحر. وفى الوقت نفسه ستكون هناك إمكان فى وضع ومد خطوط الأنابيب والكابلات على طول قاع البحر شريطة الالتزام بالمتطلبات البيئية.

الحفاظ على أسماك الحفش من الانقراض

الدستور الجديد لبحر قزوين، كشف عن بعد آخر متعلق بالتنوع البيولوجي للبحر، خصوصًا وأن كل الدول الخمس تعاني مشكلة الصيد غير المشروع، إذا كانت أسماك الحفش الموجودة ببحر قزوين تشكل 80% من العدد الإجمالى لتلك الأسماك على مستوى العالم فيما مضى، فقد انخفضت أعداد هذه الأسماك القيمة بشكل كبير، بسبب الصيد الجائر الواسع النطاق وتلوث البيئة الطبيعية.

ما معناه أن الأيام المقبلة، سوف تشهد اهتماما خاصا للحفاظ على النباتات والحيوانات البحرية ببحر قزوين، وحل المشكلات البيئية، كما يشير المحللون إلى أنه سيتم تنظيم كل الأنشطة فى بحر قزوين من خلال منظور السياسة البيئية، حيث سيحد الجانب البيئي من الأنشطة فى العديد من القطاعات لاسيما فى الصناعات الاستخراجية والنقل وكذلك سيؤثر على نظام صيد الأسماك.

مكافحة الإرهاب

ومن النقاط المهمة الأخرى في الاتفاقية هو التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. حيث يرى الخبراء أن هذه الوثيقة قد ظهرت في الوقت المناسب، لأنه من المعروف أن بحر قزوين يقع بالقرب من بؤر النشاط الإرهابي في أفغانستان وبعض الجمهوريات الجنوبية من روسيا الاتحادية، وربما تتأثر طرق نقل الطاقة التي تمر عبر منطقة البحر، وأيضا منصات النفط والغاز البحرية من الأنشطة الإجرامية، وفي هذه الحالة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة على الجميع.

بشكل عام، أسفرت التحركات الأخيرة من نتاج "قمة أكتاو" التى جمعت قادة الدول الخمس عن أبعاد مهمة دارت في فلك الوثائق السبعة التي تم التوقيع عليها، بما فيها الاتفاقية حول الوضع القانوني لبحر قزوين، واتفاقية حول الشراكة التجارية والاقتصادية، واتفاقية حول التعاون في مجال النقل، واتفاقية لتجنب الحوادث في بحر قزوين، واتفاقية للتفاعل بين الهيئات الحدودية، والأهم من ذلك كله، هو وضع إطار قانوني طويل الأمد في العديد من المجالات، والآن ركزت التحركات بشكل أكبر على الجوانب البيئية للتنمية والحفاظ على التوازن الحيوي في المنطقة، مع عدم إغفال المصالح الاقتصادية.

حيث تنتهي بذلك صراع دام 22 سنة بين الدول الخمس على تقاسم ثروات البحر، التي قال عنه الرئيس الكازاخي إنه دوله تمتلك تاريخا فريدا وثقافة متنوعة، كما يتركز بها موارد بشرية ضخمة وأغنى الموارد الطبيعية، ويبلغ اجمالي عدد سكان الدول الخمس ما يقرب من 240 مليون نسمة، لذا كان من الضروري وضع حلول مشتركة لكل الموضوعات المرتبطة ببحر قزوين.

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