الاتحاد يواصل الإنهيار في الدوري السعودي

كتب: علي الزيني

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، نتائجه السيئة، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، بعد تلقيه هزيمة جديدة أمام فريق الفتح، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من البطولة.

عبد القادر الوسلاتي أحرز هدف التقدم للفتح في الدقيقة 27، وأضاف منصور حمزي الهدف الثاني في الدقيقة 9+90، ليرفع الفتح رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، بينما ظل الاتحاد على رصيده بنقطة واحدة، قابعا في المركز الأخير، من 4 هزائم وتعادل وحيد من أصل خمس مباريات، حيث لم يحقق الفوز في أي مباراة.

وشهدت المباراة إصابة فيلانويفا صانع ألعاب الاتحاد ومغادرة الملعب، ثم تعرض ظهيره الأيمن طارق عبدالله لإصابة خطيرة بالركبة، ليغادر اللقاء أيضا، قبل أن يشهر الحكم الويلزي سيمون لي إيفانز البطاقة الحمراء لزياد الصحفي، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، بسبب دخوله العنيف على مهاجم الفتح، ويكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين اعتبارا من الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 88 أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة للاعب الفتح محمد المجحد، لكنه يلجأ لتقنية الفيديو ويغير قراره إلى كارت أصفر، وبعدها يحتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع، حاول الاتحاد تعديل النتيجة، لكن فشلت كل محاولاتهم، بل تلقي هدف ثان يعقد الأمور، وينتهي اللقاء بفوز الفتح بثنائية نظيفة.

وتواجد سلافين بيليتش المدير الفني الجديد لاتحاد جدة في المدرجات، ومدرب وست هام يونايتد الإنجليزي سابقًا، حيث يقوم بتولي المسؤولية في المباراة المقبلة من الدوري السعودي.

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