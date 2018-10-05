الدوري الأوروبي.. فوز النني وخسارة كوكا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي فوزًا سهلًا على نظيره كار ايرباج اجدام الأذربيجاني، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد توفيق با كريموف، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة للدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني المحترف ضمن صفوف فريق الجانرز، طوال أحداث اللقاء، وقدم أداءً مميزًا، حيث قام بتنفيذ الركلة الركنية التي أحرز من خلالها سوكراتيس هدف التقدم.

سوكراتيس، افتتح التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة، وعزز سميث النتيجة في الدقيقة 53، واختتم ماتيو، الثلاثية في الدقيقة 80، ليستمر أرسنال في صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، نفس رصيد سبورتنج لشبونة البرتغالي صاحب المركز الثاني، فيما لم يحصد كار ارباج أي نقاط بعد خسارة مباراتين.

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق سبورتنج لشبونة الفوز على نظيره فورسكلا الأوكراني، الذي تقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب فلاديسلاف كولاش، قبل أن يحرز مونتيرو، التعادل لشبونة في الدقيقة 90، ثم سجل جوفان كابرال، هدف فوز الفريق البرتغالي، يتذيل فورسكلا المجموعة.

وفي المجموعة السادسة، قلب فريق ميلان، تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف، على ضيفه أولمبياكوس، وحول الروسينيري تأخره بهدف أحرزه جوريرو للضيوف في الدقيقة 14، ليحرز ثلاثة أهداف في 10 دقائق، حيث منح كوتروني التعادل لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يضيف هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 76، ويعود كوتروني ليضيف الثالث في الدقيقة 79.

وابتعد ميلان بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد أوليمبياكوس عند نقطة في المركز الثالث، وجاء ريال بيتيس في الوصافة بـ4 نقاط.

وفي المجموعة نفسها، اكتسح ريال بيتيس، نظيره أف 91 ديديلانجي، بثلاثية نظيفة، أنتونيو سانابريا سجل هدف التقدم في الدقيقة 56، وعزز جيوفاني لو سيلسو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان، في الدقيقة 80، بعدها بثمانية دقائق اختتم تيلو ثلاثية الفريق الإسباني.

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