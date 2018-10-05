الدوري الأوروبي.. فوز النني وخسارة كوكا

وفي المجموعة ذاتها، حقق فريق سبورتنج لشبونة الفوز على نظيره فورسكلا الأوكراني، الذي تقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق اللاعب فلاديسلاف كولاش، قبل أن يحرز مونتيرو، التعادل لشبونة في الدقيقة 90، ثم سجل جوفان كابرال، هدف فوز الفريق البرتغالي، يتذيل فورسكلا المجموعة.
وفي المجموعة السادسة، قلب فريق ميلان، تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف لهدف، على ضيفه أولمبياكوس، وحول الروسينيري تأخره بهدف أحرزه جوريرو للضيوف في الدقيقة 14، ليحرز ثلاثة أهداف في 10 دقائق، حيث منح كوتروني التعادل لفريقه في الدقيقة 70، قبل أن يضيف هيجواين الهدف الثاني في الدقيقة 76، ويعود كوتروني ليضيف الثالث في الدقيقة 79.
وابتعد ميلان بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، فيما توقف رصيد أوليمبياكوس عند نقطة في المركز الثالث، وجاء ريال بيتيس في الوصافة بـ4 نقاط.
وفي المجموعة نفسها، اكتسح ريال بيتيس، نظيره أف 91 ديديلانجي، بثلاثية نظيفة، أنتونيو سانابريا سجل هدف التقدم في الدقيقة 56، وعزز جيوفاني لو سيلسو تقدم أصحاب الأرض بهدف ثان، في الدقيقة 80، بعدها بثمانية دقائق اختتم تيلو ثلاثية الفريق الإسباني.
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