الدوري الأوروبي.. فوز فنربخشة وسقوط أندرلخت

كتب: علي الزيني

أسفرت ثاني جولات المجموعة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي عن فوز فريق فنربخشة التركي بهدفين نظيفين، على نظيره سبارتاك ترنافا السلوفاكي، وعودة دينامو زغرب بانتصار ثمين بنفس النتيجة من ملعب كونستنت فاندن ستوك معقل أندرلخت البلجيكي.

سليمان سليماني كان نجم مباراة فنربخشة وسبارتاك ترنافا، التي أقيمت على ملعب شكري سراج أوغلو، وسجل الجزائري ثنائية الفريق التركي في الدقيقة 52 و 68.

أما لقاء أندرلخت ودينامو زغرب، فقد أجري على أرض الأول كونستنت فاندن ستوك، وشهد سقوط أصحاب الأرض بثنائية نظيفة للفريق الكرواتي حملت توقيع كل من إيزيت هايروفيتش (ق 19) من ركلة جزاء وأمير جوياك (ق 68).

بهذه النتائج، يحصد فنربخشة أول 3 نقاط له ويرتقي لوصافة المجموعة خلف دينامو زغرب الذي رفع رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد سبارتاك ترنافا عند 3 نقاط تراجع بها للمركز الثالث، وأخيرا يأتي أندرلخت بلا نقاط في المركز الرابع.

وفي المجموعة الثانية اقتنص فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، صدارة المجموعة، بعد فوزه في الجولة الثانية، اليوم الخميس، على ضيفه سيلتيك الإسكتلندي، بثلاثة أهداف لهدف، على ملعب ريد بول أرينا.

وسجل لأصحاب الأرض، كلا من موانيس دابور هدفين في الدقيقتين (55 و73) من ضربة جزاء، و تاكومي مينامينو بالدقيقة 61، بينما أحرز هدف الضيوف الوحيد المهاجم أودسون إدوارد في الدقيقة 2، وشهد اللقاء حالة طرد للاعب سيلتيك جيمس فورست، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 73.

وفي نفس المجموعة، تمكن فريق لايبزيج الألماني من تحقيق الفوز على مضيفه روزنبرج النرويجي، اليوم، بثلاثة أهداف لواحد، سجل للفريق الألماني كل من جان كيفين أوجستين بالدقيقة 12، وإبراهيما كوناتي في الدقيقة 54، وماتيوس كونها بالدقيقة 61، وأحرز لأصحاب الأرض لاعب الوسط التونسي عصام الجبالي في الدقيقة 79.

وبهذه النتائج، تمكن فريق ريد بول سالزبورج من الوصول للنقطة السادسة في صدارة المجموعة، ويليه لايبزيج في الوصافة بـ3، متفوقا على سيلتيك صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، وفي ذيل المجموعة فريق روزنبرج بدون نقاط.

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