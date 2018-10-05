اصابة 5 مدنيين برصاص طائش في شهر سبتمبر

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، أن المستشفى استقبل 5 مدنيين مصابين بسبب إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مدينة بنغازي والكفرة جنوب شرق البلاد، خلال شهر سبتمبر الماضي معتبرة أن «هذا مؤشر جيد بالنسبة للمستشفى والإحصاءات التي تتذبذب بين الحين والآخر، نتيجة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، أو الألغام الأرضية، التي غالبًا ما يكون ضحاياها من المدنيين».

وأشارت البرغثي إلى أن المستشفى لم يتسلم أي وفيات نتيجة الأعيرة النارية العشوائية، مشيرة إلى أن الجرحى هم : أسيل ربيع طاهر (4 أعوام)، وسعد صلاح سعد العماري (13 عامًا)، وإبراهيم محمد إبراهيم المجبري (30 عامًا)، وامباركه خيرالله عبدالمجيد (42 عامًا)، والطيب يونس من مدينة الكفرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا