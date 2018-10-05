وزير سابق في هونغ كونغ أرسل أسلحة إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

اتهم مدعون فيدراليون أميركيون وزير داخلية هونغ كونغ السابق باتريك هو، بأنه باع بطريقة غير شرعية أسلحة إلى ليبيا وقطر في العام 2015.

وبحسب جريدة «نيويورك تايمز» الأميركية فقد جاءت اتهامات المدعين الأميركين في مذكرة من 32 ورقة أودعوها في محكمة بنيويورك الثلاثاء الماضي، تضمنت رسائل بريد إلكتروني أظهرت أن باتريك أبرم اتفاقات لنقل أسلحة عن طريق وسيط مجهول.

ووفقًا للمدعين، ففي مارس من العام 2015 تلقى باتريك رسالة بريد إلكتروني من شخص عرض توفير مخزون من الأسلحة لكي يجري إرسالها إلى ليبيا. ورد باتريك قائلًا: «جد طريقة لإيصالها (الأسلحة) لي ويمكننا تنفيذ الأمر على الفور».

وقال المدعون إن البريد الإلكتروني يتعلق بقائمة من الأسلحة سترسل إلى الجيش الليبي، غير أنهم لم يتمكنوا من تحديد هوية الرجل الذي كان يراسل باتريك.

وأضاف المحققون أنه بعد شهر بعث باتريك برسالة بريد إلكتروني إلى شخص آخر قائلًا إن قطر «تحتاج أيضًا بصورة عاجلة قائمة ألعاب (أسلحة) منا».

وأظهرت الرسالة أن باتريك كان على علم تام بأن ليبيا كانت تخضع لحظر أسلحة، إذ أنه قال: «وللسبب نفسه الخاص بليبيا، لا يمكننا البيع مباشرة لهم. هل هناك طريقة لتكون وسيطًا في كلا الحالتين؟»، وفق جريدة «نيويورك تايمز».

وأشار المحققون إلى أن باتريك ومراسله تبادلا بعد ذلك رسائل البريد الإلكتروني بشأن صعوبة إيصال الأسلحة في ظل حظر الأسلحة المفروض.

وفي مرحلة ما ذكر باتريك اسم تكتل «سي.إي.أف.سي تشاينا» -النجم الصاعد في سماء صناعة الطاقة الصينية المتمركز في شانغهاي- كواجهة محتملة للمعاملات التجارية غير الشرعية.

وباتريك هو، الذي اعتقل في نوفمبر 2017، من المقرر أن يقدم للمحاكمة الشهر المقبل في ثماني اتهامات تتعلق بتلقي رشاوى وبغسيل أموال تصل قيمتها إلى 2.9 مليون دولار، وفق المدعين.

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