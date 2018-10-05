مليون دولار من الدنمارك لدعم الانتخابات في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت حكومتا الولايات المتحدة والدنمارك دعمهما المشترك لتعزيز العمليات الانتخابية في ليبيا وذلك خلال حفل توقيع أقيم في تونس،أمس الخميس حيث أعلنت وزارة الدنمارك منح ميلون دولار أمريكي لفائدة أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مجال تعزيز الانتخابات الليبية والسلطات التشريعية.

ويهدف البرنامج إلى زيادة قدرة اللجنة المركزية الليبية للانتخابات البلدية على دعم نشاطات تثقيف وتوعية الناخبين، وتسجيلهم، وتعزيز مشاركة المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية.

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