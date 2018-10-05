مالية الوفاق تحذر من العبث بودائع الخارج

ايوان ليبيا – وكالات

دعا وزير المالية بحكومة الوفاق أسامة حماد إلى عدم التصرف في الودائع والأرصدة بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج.

وقال حماد في تعميم على المراقبين الماليين ومساعديهم بالسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الليبية بالخارج “بالإشارة للتعميم السابق رقم 539.6 بتاريخ 21/8/2017 واستنادا إلى المادة الأولى من قانون النظام المالي للدولة والتي تنص في الفقرة الأولى منه “يختص وزير الخزانة بالإشراف على إيرادات الدولة ومصروفاتها وعلى كافة شؤون الخزانة العامة ومراقبة دخلها والاتفاق منها بما يكفل صيانة أموال الدولة ومخزوناتها وحسن إدارتها”.

وأضاف نظرا “لما استشعرناه في الآونة الأخيرة من محاولة قيام البعض بالتصرف في الودائع والأرصدة بالسفارة والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج”.

وأردف “عليه نفيدكم بخطورة هذا الإجراء واعتباره تعديا صريحا على المال العام وان أي تصرف منكم تجاه هذه الودائع والاحتياطات والأرصدة دون تفويض سوف يعرضكم إلى عقوبات يحتمها القانون وسوف تتخذ ضدكم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافكم عن العمل وإحالتكم للتحقيق”

وختم حماد “نظرا لخطورة ما سبق وما يترتب عليه من تبعات يطلب منكم إبلاغنا وبشكل عاجل وفوري عن هذه التجاوزات حتى يتسنى لنا استدراك مثل هذه الأفعال وضمانا لعدم وقوعكم في مثل هذه المخالفات”.

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