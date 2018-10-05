الافراج عن عدد من أبناء الكفرة المختطفين على ايدى العصابات

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت مصادر أمنية، بأنه تمَّ وصول طائرة تابعة لإحدى شركات النفط الخميس تقل أبناء الكفرة المخطوفين والوفد المرافق لهم إلى الكفرة.

وأضافت المصادر، أنَّ الطائرة وصلت على تمام الساعة 1.00 ظهرا الخميس، وكان في انتظار وصولهم واستقبالهم عميد بلدية الكفرة وأعضاء البلدية وبعض الجهات الأمنية والعسكرية بالمدينة وعدد كبير من الأهالي والحكماء والأعيان.

جديرٌ بالذكر، أن الشباب أختُطفوا قبل فترة على طريق الكفرة جالو من قبل عصابات مسلحة تمتهن السطو والخطف ومنتشرة في صحراء الجنوب.

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