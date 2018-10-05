تونس: ارتفاع ضحايا حمى غرب النيل إلى 3

توفي صباح اليوم الجمعة شاب بالمستشفى الحكومي بالقيروان جنوبي العاصمة التونسية يشتبه في إصابته بمرض حمى غرب النيل.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا هذا المرض إلى أثنين بعد أن أعلن الأسبوع الماضي عن وفاة شخص في محافظة سوسة الساحلية.

وأكد مسؤول محلي للصحة بالقيروان في تصريحات إعلامية أنّ الشاب وصل يوم أمس الخميس إلى المستشفى في حالة صحية متدهورة وتم إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتثبت من إصابته بمرض حمى غرب النيل.

ولفت إلى وجود سيدة عمرها 51 سنة تقيم بالمستشفى يشتبه بإصابتها بهذا المرض، في انتظار صدور التقرير الطبي.

وكان وزير الصحة عماد الحمامي أكد الخميس الماضي تسجيل 30 إصابة مؤكدة بحمى غرب النيل من مجموع 67 حالة مشتبه بها بالاصابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا