ارتفاع عدد قتلى زلزال إندونيسيا إلى أكثر من 1570

ارتفع عدد قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 1571 قتيلا وسط توقعات بزيادة العدد في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال جثث جديدة بعد أسبوع من الكارثة.

وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجة ساحل جزيرة سولاويسي، يوم الجمعة الماضي.

وانتشل معظم القتلى الذين تم تسجيل عددهم في مدينة بالو بينما لم تبدأ عمليات الإنقاذ الواسعة في مناطق يصعب الوصول إليها نتيجة الدمار الذي لحق بالطرق والانهيارات الأرضية.

وعبرت مواطنة عن غضبها؛ لأن جهود الإنقاذ بدأت في المنطقة التي تقيم فيها يوم الخميس فحسب، وقالت: إن قرويين بدأوا أعمال الإنقاذ بأنفسهم بعد أن نفد صبرهم وهم ينتظرون فرق الإنقاذ.

وقال مواطن يدعى إحسان هدايت، لم يكن في سولاويسي يوم الجمعة الماضي إنه عاد إلى ضاحية بيتوبو التي يقيم فيها في جنوب بالو ليجد شقيقته وطفلتها الرضيعة قتيلتين بعد أن تحولت الضاحية إلى بحر من الطين والأنقاض.

ولا أحد يعرف عدد الأشخاص الذين قتلوا عندما هبطت التربة بشدة في ضاحية بيتوبو والمناطق المجاورة جنوبي بالو.

وتقول الوكالة الوطنية لمكافحة لكوارث إن 1700 منزل سويت بالأرض في أحد الأحياء المنكوبة مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

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