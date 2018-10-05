تونس تُمدد العمل بحالة الطوارئ لمدة شهر إضافي

أعلنت تونس اليوم تمديد حالة الطوارئ في البلاد، حيث ذكرت الرئاسة التونسية أنّ الرئيس الباجي قايد السبسي، قرر بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس البرلمان إعلان حالة الطوارئ في الجمهورية التونسية لمدة شهر.

هذا ويبدأ سريان التمديد من يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 6 نوفمبر، ووفقاً لما جاء على صفحة الرئاسة التونسية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

يُذكر أنّ آخر تمديد لحالة الطوارئ قد استمر نحو سبعة أشهر منذ 12 مارس الماضي، كما أنّ حالة الطوارئ معلنة في تونس منذ التفجير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي وسط العاصمة يوم 24 نوفمبر عام 2015 وأودى بحياة 12 عنصراً أمنياً، وكان تنظيم “داعش” قد أعلن مسؤوليته عن الحادث بجانب حادثين آخرين استهدفا مواقع سياحية وخلّفا 59 قتيلاً من السياح وعنصراً أمنياً في نفس العام.

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