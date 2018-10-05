شرطة فرنسا: أنباء عن اختفاء رئيس الإنتربول الدولي خلال زيارته للصين

قالت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن أنباء وردت عن اختفاء رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مينج هونج وي، بعد سفره إلى بلده الصين الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر في الشرطة إن زوجة مينج اتصلت بالشرطة في ليون، حيث مقر الإنتربول بعدما لم يتواصل معها زوجها منذ سفره إلى الصين يوم 29 سبتمبر.

ونقلت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) في هونج كونج، عن مصدر لم تسمه قوله إن مينج (64 عاما،) يخضع للتحقيق في الصين وإن السلطات اقتادته لاستجوابه بمجرد وصوله إلى هناك.

وقالت منظمة الإنتربول في بيان اليوم الجمعة، إنها على علم بالتقارير عن "مزاعم اختفاء" رئيسها.

وأضافت "هذا أمر يخص السلطات المعنية في فرنسا والصين".

وقالت مصادر في الشرطة الفرنسية لوكالة رويترز، إن تحقيقها ينصب على ما يسمى في فرنسا بأنه "اختفاء مقلق".

ومهمة الإنتربول الرئيسية هي توفير آلية لقوات الشرطة في الدول المختلفة لإبلاغ بعضها البعض عن المطلوبين.

ووفقا لموقع الإنتربول على الإنترنت فإن خبرة مينج تقترب من 40 عاما في مجال القانون الجنائي والشرطة، وأشرف على أمور متعلقة بالمؤسسات القانونية ومكافحة المخدرات والإرهاب.

وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) أن اسم مينج مدرج على موقع وزارة الأمن العام الصينية بصفته نائبا للوزير، لكنه فقد مقعده في لجنة الحزب الشيوعي في أبريل.

واختير مينج رئيسا للإنتربول في عام 2016، وعبرت جماعات حقوقية عن قلقها وقتها من أن تحاول بكين استغلال منصب مينج كرئيس للمنظمة لتعقب المنشقين المقيمين في الخارج.

وحاولت بكين لأعوام كثيرة دفع الدول الأجنبية لمساعدتها في ضبط وترحيل المواطنين الصينيين الذين تتهمهم بارتكاب جرائم منها الفساد والإرهاب.

ويقول دبلوماسيون إن دور رئيس الإنتربول شرفي إلى حد كبير، بينما يقوم يورجن شتوك، الأمين العام للمنظمة بإدارة شئونها اليومية مع موظفيه.

وقالت مصادر في الشرطة إن زوجة مينج وأبناءه لا يزالون في ليون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا