فرنسا: نشر روسيا “إس-300” في سوريا يعرقل الوصول لحل عسكري

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إن نشر روسيا نظام إس-300 الصاروخي المضاد للطائرات في سوريا ينذر بتصعيد عسكري، ويعرقل آفاق التوصل لحل سياسي للحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام.

وكانت موسكو قالت يوم الثلاثاء، إنها سلمت نظام الدفاع الصاروخي سطح-جو بعد إسقاط القوات السورية طائرة تجسس روسية في سبتمبر.

واتهمت روسيا إسرائيل بالمسؤولية غير المباشرة عن ذلك، لأن القوات السورية كانت تستهدف مقاتلات إسرائيلية تشن هجوما.

وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، للصحفيين في إفادة عبر الإنترنت “تراقب فرنسا بقلق تسليم روسيا قدرات دفاع جوي متطورة للنظام السوري”.

وأضافت “في ظل التوترات في المنطقة يساهم تسليم روسيا مثل هذا العتاد في استمرار خطر التصعيد العسكري ويقضي على احتمال التوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية”.

