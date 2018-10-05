المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب السيد أشرف الدوس : مجلس النواب والإدارة القانونية بديوانه ليسوا ضد مطالب المعلمين وأنا شخصيا أدعمها

طبرق 05 أكتوبر 2018 (وال) – أكد المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب الليبي، السيد أشرف الدوس أن مجلس النواب والإدارة القانونية بديوانه ليسوا ضد مطالب المعلمين، مؤكدا أنه شخصيا يدعمها.

وقال المستشار أشرف الدوس أنه لا صحة لما يتم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن كتابه الموجه للسيد وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، لافتا إلى أن الكتاب ليس ضد المعلمين ومطالبهم.

وأوضح أن الكتاب كان قانوني بحت وأنه أبدى خلاله رأيه القانوني فيما يتعلق بعمل النقابات في ليبيا وليس نقابة المعلمين فقط.

وأشار إلى أنه تناول في كتابه ضرورة إصدار قانون ينظم عمل النقابات، مؤكدا بأن القول بأن مجلس النواب والإدارة القانونية به ضد اعتصام المعلمين ومطالباتهم لإصدار القوانين التي تصب في مصلحة المعلم قول خاطئ وغير صحيح.

ولفت إلى أن مجلس النواب يدفع باتجاه إصدار قوانين تصب في مصلحة المعلم وجميع فئات المجتمع. (وال – طبرق) إ م

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