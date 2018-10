المتوسط:

أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن تقديره لعلاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قول الأخير لأنصاره إنه حذر العاهل السعودي من أنه لن يستمر في السلطة ”لأسبوعين“ دون دعم عسكري أمريكي.

وأضاف الأمير محمد في مقابلة مع وكالة بلومبرج نشرت اليوم الجمعة ”نعتقد أن كل الأسلحة التي نحصل عليها من الولايات المتحدة الأمريكية يتم دفع ثمنها، ليست أسلحة بالمجان. ومن ثم فمنذ أن بدأت العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اشترينا كل شيء بالمال“.

وقال ولي العهد السعودي: ”أحب العمل معه. تعرفون، يجب أن تتقبلوا أن أي صديق سيقول أمورا جيدة وأخرى سيئة“.

The post ولي العهد السعودي: أميركا لا تمدنا بالأسلحة مجانا! appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية