بعد الاغتصاب.. ورطة جديدة لرونالدو واللاعب يُكلف محامي لتمثيله

كتب: علي الزيني

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليس لاعب كرة فاز خمس مرات بلقب أفضل لاعب في العالم، وليس بالهداف الماكر الذي يهز الشباك ويقلب النتائج لصالح فريقه فقط، بل هو ماركة تجارية أيضًا، إن عصفت بها أزمة نزلت قيمتها التسويقية وقيمة من يشغلها في البورصة، هكذا هي الأمور في عالم كبار كرة القدم.

وبعد أن تحدثت الصحف عن اتهام رونالدو باغتصاب عارضة أزياء أمريكية سابقة، تدعى كاثرين مايورجا، في عام 2009، خسرت أسهم نادي يوفنتوس الإيطالي خمسة بالمائة من قيمتها السوقية.

لم يتوقف الأمر عن خسارة النادي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم البرتغالي، حيث انضمت شركة "نايكي" الراعية للاعب، لشركة "إي إيه سبورتس" في التعبير عن القلق العميق إزاء مزاعم الاغتصاب التي يواجهها لاعب يوفنتوس الإيطالي.

شركة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية شعرت بالقلق، فالشركة وقعت في 2016 عقد رعاية ضخم لمدى الحياة مع اللاعب السابق لريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، مطلع الألفية، في صفقة بلغت مليار دولار وقعاها في 2016.

قالت "نايكي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى أسوشيتدبرس "إننا نشعر بقلق عميق من المزاعم المثيرة للقلق وسنستمر في مراقبة الوضع عن كثب"، حسبما أوردت أسوشيتد برس.

كما أن شركة "إي إيه سبورتس فيفا" لألعاب الفيديو، الذي يظهر النجم البرتغالي على غلاف نسخة 2019، من اللعبة، والتي صدرت في كافة أنحاء العالم الأسبوع الماضي، أعربت عن قلقها من تفاصيل المزاعم، مؤكدة أنها تتابع القضية عن كثب.

وفي نفس السياق تعاقد رونالدو مع المحامي ديفيد تشيسنوف، ليمثله في الدعوى القضائية التي رُفعت ضده الأسبوع الماضي في محكمة ولاية نيفادا من امرأة تدعي أنها اغتصبت من قبل صاحب الـ33 عامًا في لاس فيجاس عام 2009.

تشيسنوف المعروف بمحامي النجوم ، مثل شاكيل أونيل ومايك تايسون و أندريه أجاسي وبرونو مارس وليوناردو دي كابريو وباريس هيلتون وجيمي فوكس وأفراد عائلة مايكل جاكسون.

وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية إلى مكتب محاماة تشيسنوف يقع في لاس فيجاس بأمريكا، وهو أيضا متخصص في قانون التشهير، وينظر إليه دوليا كواحد من كبار المحامين في مجاله.

وكان رونالدو قد نفى ارتكابه أي مخالفة على خلفية اتهام امرأة له باغتصابها في مدينة لاس فيجاس الأمريكية عام 2009، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أول أمس الأربعاء، قائلًأ "أنكر بشدة تلك الاتهامات الموجهة ضدي. الاغتصاب جريمة بغيضة تتعارض مع كل ما أؤمن به".

وأوضح النجم البرتغالي "حرصا على عدم تلويث اسمي، أرفض الدخول في تلك القصة التي اختلقها أفراد يسعون للشهرة على حسابي.. ضميري الصافي سوف يسمح لي بانتظار نتائج أي تحقيق وكذلك جميع التحقيقات بكثير من الهدوء والطمأنينة".

وأشارت تقارير إعلامية انتشرت على نطاق واسع إلى أن الشرطة في لاس فيجاس أعادت فتح تحقيق في ادعاء بالاغتصاب تقدمت به إحدى الفتيات ضد رونالدو عام 2009.

وكانت كاثرين مايورجا، قد ذكرت في مقابلة مع مجلة (ديرشبيجل) الألمانية الأسبوع الماضي، أنها قررت الإعلان عن الواقعة في أعقاب انتشار حركة (مي تو).



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