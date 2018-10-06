9% من البنزين المباع في ايطاليا مهرب من ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت مجلة بيتروليوم إيكونوميس، أن الشرطة الإيطالية بدأت التحقيق في عمليات تهريب النفط الليبي إلى إيطاليا قائلة في تقريرها بحسب مصدر من مؤسسة النفط الوطنية الليبية وبحسب التحقيقات الأولية للشرطة، أنه يتم تهريب ما يصل إلى 9٪ من البنزين الذي يباع في محطات البنزين الإيطالية من ليبيا.

وجدير بالذكر أنه في يونيو الماضي فرضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على ستة من مهربي المهاجرين بمدينة الزاوية، بمن فيهم رئيس حرس المنشآت النفطية، الذي كان متورطاً أيضاً في عمليات تهريب الوقود.

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