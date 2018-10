مقتل شخص وإصابة 13 آخرين فى انفجار بتكريت

أعلن مصدر أمنى فى محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 13 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بمدينة تكريت العراقية.

وقال المصدر فى تصريحات، إن “عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة حافلة تقل موظفين بمصفى الصينية أثناء مرورهم ضمن تكريت بالقرب من جسر هونداى، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين”.

وأضاف المصدر أن “قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، فيما نقلت الجرحى إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج”.

