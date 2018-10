مساعدات إنسانية لـ1500 أسرة نازحة فى ريف حلب

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، عن تسليم 1500 أسرة من النازحين فى ريف حلب مساعدات إنسانية لمواجهة فصل الشتاء المقبل.

وذكرت المفوضية، اليوم السبت، أنها تعمل على تقديم مساعدات لأكثر من مليون محتاج فى مخيمات النزوح فى سوريا قبل فصل الشتاء ضمن اتفاقها مع دمشق على تسهيل تدفق المساعدات للمحتاجين.

يذكر أن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا، على الزعترى، دعا أطراف النزاع إلى ضرورة السماح بوصول المساعدات من داخل سوريا إلى جميع المحتاجين فى جميع أنحاء البلاد.

