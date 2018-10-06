ألمانيا ترفض الإفراج عن مهندس قتل شخص ثم أكله

ووافقت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت على قرار لمحكمة أدنى برفض طعن من آرمين مايفيس، بتحويل الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إلى حكم مع وقف التنفيذ.

وفي رواية أثارت رعب ألمانيا وجد مايفيس ضحيته بيرند-يورجين برانديس على الإنترنت. وكان برانديس وهو مدير لتكنولوجيا الإعلام قد نشر إعلانا يطلب شخصا “لإنهاء حياته دون أن يترك أثرا”.

وسافر برانديس بالقطار للقاء مايفيس في بلدة روتنبرج بغرب ألمانيا في مارس 2001. وهناك قام مايفيس بتصوير نفسه وهو يقطع قضيب برانديس بسكين قبل أن يحاول الرجلان أكله.

وفقد برانديس الوعي بعد أن نزف بشدة. وقام مايفيس بوضع برانديس على مقعد وقبله قبل أن يرشق سكينا في رقبته.

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