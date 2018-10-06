مقتل 6 شرطيين في انفجار في شمال بوركينا فاسو

واغادوغو-العنوان

قتل ستة شرطيين على الأقل مساء الجمعة في صولي شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي في انفجار عبوة يدوية الصنع، وذلك غداة مقتل ستة جنود شرق البلاد في ظروف مماثلة، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال مصدر امني إن “قافلة للشرطة وقعت في كمين في صولي وانفجر لغم تحت العربة في المقدمة ما أوقع ستة قتلى”.

واضاف المصدر أن “باقي القافلة تعرض لاطلاق نار من مسلحين ما تسبب في اصابات”.

وأكد الحصيلة مصدر امني آخر مشيرا الى “ستة قتلى على الاقل” مضيفا انه تجري “عملية تمشيط في المنطقة مع تعزيزات أتت من مناطق اخرى”.

وتشهد بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر بانتظام هجمات متطرفين اسلاميين منذ 2015.

المصدر-وكالات

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