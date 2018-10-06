بلدي الكفرة يحرم 978 موظف من رواتبهم

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف المكتب الإعلامي ببلدية الكفرة أن 5652 موظف معين سيتقاضى مرتبه اعتبارا من شهر سبتمبر، فيما لن يتاقضى 978 موظف مراتباتهم.

وأوضح المكتب في بيان له على صفحته الرسمية على فيسبوك أن هناك 405 موظف لديهم ازدواجية في الحصول على مرتبات فيما يخص الموظفين المعينين خلال عام 2003- 2004، فيما يوجد 121 موظف ليس لديهم أرقام وطنية، ويوجد أيضا 452 موظف لديهم خطأ في الرقم الوطني أو الاسم .

وطالب المكتب الموظفين الذين لديهم ازدواجية باحضار ما يفيد من جهة العمل الواردة مع اسمه بأنه غير تابع لها، وبالنسبة للذين ينقصهم الرقم الوطني فطلب منهم احضار رقم وطني أو رقم إداري من السجل المدني ، فيما طالب من لديهم أخطاء في الأسماء باحضار شهادة ميلاد من السجل المدني .

وأشار الى أن الكشوفات موجودة في صالة المجمع الإداري، لافتا إلى أن تسليم الأوراق سيتم في ديوان البلدية اعتبارا من يوم الغد الأحد .

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