تعليم الوفاق: استبعاد بعض المعلمين

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم بحكومة الوفاق رمضان الغضوي إن قرار الوزير المفوض عثمان عبد الجليل باستبعاد المعلمين الذين لم يحضروا برنامج تحديد الاحتياجات التدريبية ليس قطعيا.

وأضاف الغضوي في تصريحات إعلامية أن عبد الجليل أعطى المعلمين فرصة ثانية للالتحاق بالبرنامج، مشيرا إلى أن نسبة المشاركين في التدريب تجاوزت خمسة وثمانين في المائة.

وأكد الغضوي أن توزيع الكتاب المدرسي مستمر من المخازن الرئيسية التابعة لوزارة التعليم على المخازن الفرعية ومنها إلى المؤسسات التعليمية، قائلا إن العملية قد تتأخر أسبوعا أو أسبوعين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا