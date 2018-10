الحوثيون يعتقلون عشرات المتظاهرين في صنعاء

المتوسط:

اعتقلت جماعة الحوثي في اليمن عدد من الأشخاص كانوا يتظاهرون في صنعاء اليوم السبت احتجاجا على تراجع مستويات المعيشة بعدما لم تعد السلع الأساسية في متناول أيدي الكثير من الناس في ظل ارتفاع الأسعار وسط أزمة إنسانية وحرب مع دول مجاورة.

وسيطرت جماعة الحوثي المدعومة من إيران على صنعاء في عام 2014 بعد أن أطاحت بالحكومة المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وفي العام التالي تدخل تحالف بقيادة السعودية تدعمه الولايات المتحدة لإعادة رئيس الدولة وحكومته إلى العاصمة.

وقال سكان في صنعاء لرويترز إن عشرات الأشخاص اعتقلوا بينهم 16 طالبة.

وقالت طالبة طلبت ألا ينشر اسمها خشية الانتقام منها إن الطالبات أطلق سراحهن في وقت لاحق بعد أن وقعن على تعهدات بعدم المشاركة في مظاهرات مرة أخرى.

وأضافت أن نساء مؤيدات للحوثيين ”مزودات بصواعق كهربائية وهراوات… هجمن علينا بدعم من مسلحين“.

ومضت تقول ”وقعت على الأرض وما أن استجمعت قواي للوقوف حتى ضربت بصاعق كهرباء في ظهري أفقدني القدرة على الحركة“ مشيرة إلى أنها اقتيدت بعد ذلك مع زميلات لها إلى مركز الشرطة.

وقالت وكالة سبأ للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون ”ضبطت الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة عددا من المرتزقة كلفهم العدوان بنشر الشائعات وإقلاق السكينة العامة“.

ويواجه طرفا الحرب اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وصارت أسعار بعض السلع الأساسية شديدة الارتفاع على نحو لا يستطيع تحمله الكثير من اليمنيين. ويواجه البنك المركزي اليمني صعوبة في دفع رواتب العاملين في القطاع العام، والتي يعتمد عليها كثيرون، فضلا عن تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية.

وقالت البحرين المشاركة في التحالف السعودي بشكل منفصل إن الحوثيين قصفوا معسكرا للنازحين بالقرب من مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر يوم الجمعة مما ”أسفر عن وفاة سيدة وإصابة عدد كبير من النازحين القاطنين في المخيم“.

