حصيلة مواجهات درنة خلال شهر سبتمبر

ايوان ليبيا – وكالات :

أفادت مصادر عسكرية وطبية متطابقة، بأن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في مدينة بنغازي، استقبل ثلاثة قتلى و56 جريحًا من قوات الجيش، جراء المواجهات المسلحة في مدينة درنة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وقالت المصاد إن الجرحى بينهم مَن تلقى العلاج وغادر المستشفى على الفور، وبينهم من لا يزال يتلقى العلاج، وآخرون غادروا البلاد لاستكمال العلاج في الخارج.

وأوضحت المصادر أن غالبية القتلى قضوا جراء انفجارات الألغام الأرضية التي زرعتها «التنظيمات الإرهابية» في منطقة المغار ووسط البلاد بمدينة درنة.

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