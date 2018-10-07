السعودية تنفي قتل الصحفي خاشقجي باسطنبول وتركيا تفتح تحقيقا

العنوان-اسطنبول

قال مصدران تركيان يوم السبت لرويترز إن السلطات التركية تعتقد أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول قُتل داخل القنصلية.

وقال أحد المصدرين وهو مسؤول تركي لرويترز ”التقييم الأولي للشرطة التركية هو أن السيد خاشقجي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول. نعتقد أن القتل متعمد وأن الجثمان نقل إلى خارج القنصلية“.

ونفى مصدر مسئول في القنصلية العامة للسعودية في اسطنبول صباح الأحد مقتل خاشقجي داخل القنصلية.

وشجب المصدر في بيان ”هذه الاتهامات العارية من الصحة“.

وشكك المصدر ”أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع“.

‏‎‏‎وكشف المصدر أن ”وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا السبت لاسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكورًا للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي“.

وكان القنصل العام السعودي قد قال لرويترز يوم السبت إن بلاده تساعد في البحث عن خاشقجي ونفى اختطافه.

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