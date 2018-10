المعارضة تسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة بإدلب

قال مسؤولان في المعارضة السورية المدعومة من تركيا لرويترز ، إن جماعات المعارضة المسلحة بدأت، سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح في شمال غربي سوريا.

وقال مسؤول في المعارضة المسلحة: “عملية سحب السلاح الثقيل بدأت صباح اليوم وستستمر عدة أيام”.

والأسبوع الماضي، نفت جماعة فيلق الشام انسحاب مقاتليها من المنطقة منزوعة السلاح حول محافظة إدلب شمال سوريا، التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق من الشهر الجاري بين روسيا وتركيا.

