القنصلية السعودية في اسطنبول تنفي وجود خاشقجي

نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول، التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز، نقلاً عن مسؤوليين أتراك، بأن المواطن السعودي، جمال خاشقجي، قد قُتل في القنصليةالسعودية في اسطنبول.

واستهجن المصدر بشدة هذه الاتهامات العارية من الصحة، وشكك في أن تكون هذه التصريحات صادرة من مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع.

وكشف المصدر أن وفداً أمنياً مكوناً من محققين سعوديين وصلوا أمس السبت لاسطنبول، بناءً على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي الشقيق مشكوراً للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي خاشقجي.

