كيري يحذر من عواقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

أعرب وزير الخارجية الأميركي السابق، جون كيري، عن مخاوفه المتعلقة بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، بعد أن كان قاد المساعي الدبلوماسية التي سعت إلى تحقيق الاتفاق النووي.

واعتبر كيري أن تفاقم االمشاكل بين واشنطن وطهران من شأنه جر البلاد إلى حرب حتمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبر ترمب حينها الاتفاق النووي “كارثيا”، وأنه كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وأن إلغاء هذا الاتفاق مع إيران سيجعل أميركا أكثر أمانا.

