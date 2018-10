الإمارات توجه دعوة لرئيس الوزراء العراقى المكلف لزيارة أبو ظبى

وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة، دعوة رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء العراقى المكلف عادل عبد المهدى لزيارة أبو ظبي.

وقال المكتب الإعلامى لعبد المهدى، فى بيان، اليوم الأحد، إن رئيس مجلس الوزراء العراقى المكلف تلقى اتصالًا هاتفيًا من ولى عهد أبو ظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة، وبحث الجانبان تعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة للارتقاء بها .

وأضاف البيان أن ولى عهد أبو ظبى وجه دعوة لعادل عبد المهدى لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.

