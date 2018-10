وزير الإعلام اليمنى يوجه رسالة للمغرر بهم فى صفوف “الحوثي”

وجه وزير الإعلام اليمنى الدكتور معمر الأريانى، رسالة للمغرر بهم فى صفوف المليشيا الحوثية، وناشدهم العودة للصف الوطنى وحقن دمائهم وترك سلاحهم ومغادرة مواقعهم والانضمام للجيش الوطنى.

جاء ذلك خلال زيارته لجبهات الحرب مع الحوثى فى ناصع فى محافظة البيضاء وجبهات حرض وحيران بمحافظة حجة، وجبهتى الملاحيط وباقم فى محافظة صعدة، وتفقد الإريانى عددا من المواقع العسكرية على امتداد الجبهة، ونوه بالانتصارات التى حققها الجيش ضد مليشيا الحوثى الانقلابية وتحرير كامل المديرية بدعم قوات التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية .

