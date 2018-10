الجارالله: قطر وإيران والإخوان وراء اختفاء “خاشقجي”

قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن الضجة الإعلامية حول اختفاء الصحفى السعودى جمال خاشقجى، ورائها جماعة الإخوان.

وأضاف “الجارالله”، في تصريحات، اليوم، الأحد، أن قطر وإيران والإخوان هم الذين لديهم مصلحة فى اختفاء خاشقجي، مشيرا إلى أن الحملة الإعلامية من الإخوان حول اختفاء خاشقجى هدفها إزعاج السعودية فى الوسط الدولى.

وتابع: “ربما يعتقدون بهذه الوقيعة أن أمريكا ستجهز أسطولها للذهاب إلى السعودية أو مصر”.

