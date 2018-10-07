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الإنتربول يعلن استقالة رئيسه الصيني مينغ

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلنت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، اليوم الأحد، استقالة رئيسها الصيني، مينغ هونغ وي، الذي تقول بكين إنه يخضع للتحقيق للاشتباه في ارتكابه مخالفات قانونية.

وقال الإنتربول في بيان "تلقت المنظمة اليوم الموافق السابع من أكتوبر، في مقر أمانتها العامة في ليون بفرنسا، استقالة من السيد مينغ هونغ وي من منصب الرئيس وهي استقالة نافذة بصورة فورية".

وأضاف البيان، أن كيم جونج يانج، وهو من كوريا الجنوبية، سيقوم على الفور بمهام الرئيس لحين تعيين رئيس جديد للمنظمة خلال اجتماعها المقرر في دبي في الفترة بين 18 و21 نوفمبر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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